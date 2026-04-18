Noch ist die Halbfinalserie gegen Linz bei den Frauen des UVC Graz nicht vergessen, zu einprägsam war der Finaleinzug der „Uhrturmchicks“ in dieser Saison. Als Außenseiterinnen gingen die Steirerinnen in der „Best of five“-Serie schnell mit 2:0 in Führung, hatten zu Hause bereits den Aufstieg vor Augen, ehe die „Steelvolleys“ zurückkamen und ein Spiel fünf erzwangen. In diesem präsentierte sich das Team von Trainer Frederick Laure dann eiskalt und siegte mit 3:0. Eine Leistung, die noch immer sehr präsent ist. „Wir sind ja als ziemlicher Underdog in diese Serie gestartet und das hat uns sicher geholfen. Wir waren immer sehr entspannt und sind positiv geblieben. Von Beginn an ist uns dann im letzten Spiel gegen Linz viel gelungen, und dann hat alles funktioniert“, resümierte Zuspielerin Eva Schuller.

Die 22-Jährige ist seit Jahren ein fixer Bestandteil in der Starting Six der Grazerinnen. Trotz ihres zarten Alters bekommt die gebürtige Hartbergerin bereits Druck aus der zweiten Reihe. Ein Umstand, den Schuller als Vorteil sieht. „Wir haben einen wirklich großen Kader, das hat man auch in der Serie gegen Linz gemerkt. Alle haben gespielt, und das hilft dann eben.“ Auf der Position der Zuspielerin durfte mit Bettina Scharf eine 17-jährige Nachwuchshoffnung ihr Talent etwa mehrmals unter Beweis stellen. Die jüngere Konkurrenz sieht Schuller gelassen. „Die Jungen machen es wirklich sehr gut, und dann ist es nur logisch, dass sie es sich auch verdient haben, zu spielen.“

Fokus auf Titelgewinn

In der „Best of five“-Finalserie gegen Sokol wird aber wieder die etatmäßige Zuspielerin von Beginn an auf dem Feld stehen. Der Auftakt erfolgt am Sonntag (17.35 Uhr) in Wien. Die Ausgangslage ist altbekannt. „Wir sind wieder die Außenseiterinnen“, erklärt Schuller. „Aber wenn man sich den Verlauf in dieser Saison so ansieht, dann hat man gesehen, dass wir auch gegen starke Mannschaften gewinnen können. Wir wollen weiterhin mit Spaß spielen, und dann sehen wir, was dabei rauskommt.“ Ein Titel mit dem UVC wäre für die 22-Jährige besonders. Im Vorjahr stand Schuller erstmals in einer Finalserie. Diese ging ebenfalls gegen Sokol verloren. Nun wäre der ideale Zeitpunkt für den ersten Titelgewinn der Karriere. „Das wäre schon eine schöne Sache.“

Gelingt der Meistertitel, wäre im Sommer kurz Zeit zum Durchschnaufen. Derzeit hat die Steirerin mit Studium, Arbeit und Training dafür kaum eine freie Minute. Auf den Urlaub wird dann eine weitere Saison in Graz folgen. „Ich werde zum Start sicher wieder dabei sein.“ Im Idealfall als frischgebackene Titelgewinnerin.