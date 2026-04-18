Sportlich geht es in der „Best-of-Seven“-Finalserie der Volleyball-Bundesliga ordentlich zur Sache. Nach einem überraschenden Auftaktsieg der Rieder in Hartberg schlugen die TSV-Männer in Oberösterreich zurück. Nach dem 1:1 gehen die Oststeirer mit viel Selbstbewusstsein in das kommende Heimspiel am Dienstag (20.20 Uhr).

Für Aufregung sorgt nun eine Aussendung der Rieder, die sich nach dem jüngsten Heimspiel zur Lärmkulisse in der eigenen Halle äußerten. Aufgrund der „sehr hohen Geräuschkulisse“ am Donnerstag verbietet man für die restlichen Spiele in der Rieder Halle „sämtliche lärmerzeugenden Geräte“. Der UVC erklärte, dass die frenetischen Hartberg-Anhänger für einen unerträglichen Lärm gesorgt hätten, für den der Volleydome nicht ausgelegt sei. Man wolle eine angenehme Atmosphäre für alle gewährleisten, deshalb gilt das Verbot für alle Fangruppen beider Teams.

Hartberg konterte

Konkret hieß es: „Zeitweise war die Geräuschkulisse derart intensiv, dass eine Verständigung innerhalb der Halle kaum mehr möglich war. Unser Volleydome ist baulich und akustisch nicht auf eine derart starke Beschallung ausgelegt, wodurch es für Teile des Publikums zu einer unangenehmen Lärmsituation gekommen ist.“ Man sei vom Verhalten einiger TSV-Anhänger enttäuscht.

Angesprochene Hartberger zeigten sich ebenso enttäuscht und äußerten sich ebenfalls. „Leidenschaft, Emotionen und lautstarke Unterstützung gehören zu einem Finalspiel dazu. Genau mit dieser Energie wurde TSV Hartberg Volleyball gestern unterstützt – nicht, um zu stören, sondern um das Team zu pushen.“ Logischerweise solle sich jeder Besucher wohlfühlen. „Trotzdem ist es schade, wenn gelebte Fankultur, die aus purer Begeisterung für den Sport entsteht, so negativ gesehen wird.“