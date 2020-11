Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kleine Zeitung überträgt Handball-Spiele der heimischen spusu-Liga © GEPA

Erhebliche Einschnitte hat die Coronapandemie auch für den Sport mit sich gebracht. Zwar ist es dem Spitzensport mit besonderen Präventionskonzepten weiter erlaubt, Trainings und Spiele stattfinden zu lassen. Allerdings finden Letztere natürlich ohne Zuschauer statt. So sind derzeit auch Handball-Duelle vor allem eines: Geisterspiele.

Damit die zahlreichen Fans nicht auf ihren Sport verzichten müssen, schnürt die Kleine Zeitung ein Paket, das – wie wir hoffen – die Handballherzen höherschlagen lässt. Und das beginnt bereits diesen Samstag: Ab 19 Uhr übertragen wir erstmals eine Handballbegegnung aus dem Oberhaus live. Auf www.kleinezeitung.at/sport gibt es die Bundesliga-Partie HSG Bärnbach/Köflach gegen SC Ferlach zu sehen – mit Kommentator Gregor F. Waltl am Mikro. An seiner Seite nimmt der steirische Rekordnationalspieler Didi Peißl Platz, der die Zuseher mit seiner Expertise mit Sicherheit begeistern wird. „Die Rivalität zwischen der Steiermark und Kärnten hat Tradition. Schön, dass der Sport erlebbar bleibt für die Fans. Ich freue mich riesig“, sagt die Handball-Legende, als Landessportkoordinator nach wie vor mittendrin.

Mit dabei ist am Samstag auch Nationalteam-Debütant und Ex-HSG-Spieler Dejan Pomorisac, der Ferlach-Kapitän. „Es freut uns total, dass die Kleine Zeitung die Partie live ausstrahlt. Der Handballsport lebt vom Publikum, aber durch so eine Plattform hoffen wir in Zukunft auf mehr Zuseher in der Halle. Hoffentlich wird die Pandemie bald ein Ende haben“, sagt Pomorisac.

Auch das Steirerderby am 4. Dezember wird übertragen

Und weil von „Paket“ die Rede war: Fix ist bereits, dass auch das Duell zwischen der HSG Bärnbach/Köflach und Westwien am 24. November im Livestream der Kleinen Zeitung zu sehen sein. Und damit nicht genug: Auch das steirische Derby zwischen der HSG Graz und der HSG Bärnbach/Köflach am 4. Dezember wird zu sehen sein.