In der spusu-Handball-Liga gastiert SC Kelag Ferlach heute um 19.30 Uhr bei HC Schwaz. Die Tiroler haben bisher alle ihre acht Spiele gewonnen, verfügen über den effizientesten Angriff. Damen von SC Witasek Ferlach/Feldkirchen spielen am Sonntag, 1. November, in Wien.

Die Mannen von SC Kelag Ferlach treffen auch Tabellenführer Schwaz © GEPA pictures

Schwaz ist zwar seit Jahren stark, aber mir so einem Lauf der Tiroler hat niemand gerechnet“, sagt SC-Kelag-Ferlach-Manager Walter Perkounig jun. vor dem heutigen Auftritt seiner Mannschaft in der spusu-Handball-Liga in Tirol. Perkounig versucht trotzdem eine Erklärung für den Auftritt der Mannschaft, die acht von acht Partien gewonnen hat: „Sie haben heuer scheinbar bei den Neuverpflichtungen ein gutes Händchen gehabt. Dazu steht mit Gerald Zeiner die Nummer eins im Aufbau des österreichischen Nationalteams in der Truppe. Mit Aliaksei Kishov hat Schwaz den derzeit besten Goalie im Tor stehen. Außerdem sind sie bisher von Verletzungen verschont geblieben.“