Florian Strießnig ergänzt sich ausgezeichnet mit Žiga Urbič © GEPA pictures

Nach dem Dämpfer in Bregenz, da kam der SC Kelag Ferlach ziemlich unter die Räder, will sich die Mannschaft im Heimspiel gegen Graz rehabilitieren. Dafür muss eine Leistungssteigerung her, dies ist jedem Einzelnen im Team auch bewusst. Das Match in Bregenz hat die Truppe im Kollektiv abgehakt, alle wollen daraus ihre Lehren ziehen. „Es war ein Totalausfall von vorne bis hinten“, sagt Tormann Florian Strießnig.