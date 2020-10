Facebook

Matic Kotar (rechts) im Kampf mit einem Spieler der HSG Graz © GEPA pictures

Die Erleichterung beim SC Kelag Ferlach war groß, als Mathias Rath wenige Sekunden vor Schluss den Sieg gegen die HSG Graz fixieren konnte. Am Ende leuchtete ein verdientes 25:23 (9:8) von der Anzeigetafel für die Gastgeber. Es war ein hartes Stück Arbeit für Dean Pomorisac und Co, die die tapfer kämpfenden Steirer nie richtig in den Griff bekamen. Die Führung wechselte immer wieder hin und her, kein Team konnte sich absetzen.