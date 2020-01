Facebook

Wieder stark im Österreich-Tor: Thomas Eichberger © GEPA pictures

Mit einer echten Gala ist Österreichs Handball-Nationalteam in die Hauptrunde der Heim-EM eingezogen. Am Dienstag gewann die Truppe von Teamchef Ales Pajovic auch ihr drittes und letztes Vorrundenspiel in der Wiener Stadthalle gegen Nordmazedonien mit 32:28 (18:12) und sicherte Österreich zum dritten Mal nach 2010 und 2014 einen Platz in der EM-Hauptrunde - erstmals aber nimmt man zwei Punkte mit. Dort geht es gegen Kroatien, Spanien, Deutschland und Weißrussland.