Der SC Kelag Ferlach peilt heute (19 Uhr) vor den eigenen Fans den dritten Heimsieg in Serie an. Dean Pomorisac fällt länger aus.

Adonis Gonzalez ist fit, wird gegen Krems spielen © GEPA pictures

Selbstvertrauen ist bei den SC-Ferlach-Spielern nach dem guten Start in die HLA-Saison einiges vorhanden. Speziell der Auswärtssieg zuletzt in Schwaz hat dem Team gezeigt, dass heuer der nächste Schritt in der Entwicklung möglich ist. Neo-Trainer Sinisa Markota ist dabei ein ganz wichtiger Faktor, da der Kroate die Mannschaft auf die nächste Leistungsstufe hinnavigiert.