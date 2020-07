Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Clemens Doppler (links) und Alexander Horst © GEPA pictures

Wenn man in Österreich an den Beachvolleyball-Sport denkt, so kommt man seit mehr als zwei Jahrzehnten an einem Namen nicht vorbei: Clemens Doppler. 1997 holte er gemeinsam mit Helmut Hirner den U20-Vize-Europameistertitel in Zagreb und somit die erste internationale Beachvolleyball-Medaille für Österreich. Es folgten für Doppler unter anderem die Europameistertitel bei den „Großen“ in den Jahren 2003 und 2007 sowie der Vize-Weltmeistertitel 2017 – gemeinsam mit Alexander Horst. Das Duo Doppler/Horst gibt sich heute (ab 10 Uhr, Laola1, live) am Mur Beach Graz die Ehre, wenn es im Rahmen des Champions Cups um den Einzug in das Finalturnier am 11. Juli in Wien geht. „Der Fokus liegt natürlich voll auf Doppler/Horst“, sagt Ingo Gruber, Hausherr am Mur Beach. „Da geht es fast ein bisserl unter, dass auch zahlreiche Steirer spielen.“