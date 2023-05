Play-offs sind nun einmal anders. Da "zählt es" sprichwörtlich, da darf man sich nicht viel erlauben. Christoph Neuhold, der Leithammel im Team der BT Füchse, gibt auch zu, dass es sich zumindest ein wenig anders anfühlt als sonst. "Der Druck ist anders, ein bisschen höher. Wir wollen das unbedingt", sagt der Steirer. Mit "das" meint er einen Sieg im zweiten Viertelfinale heute Abend in Bruck (20 Uhr) gegen Krems, um in der "Best of three"-Serie ein drittes Entscheidungsspiel zu erzwingen.