Um keinen Zentimeter hat sich die Kirche im Dorf bei den BT Füchsen verschoben, selbst nicht nach dem sensationellen Cupfinal-Einzug. Doch der Sternenhimmel über dem Kirchturm leuchtet hell - und nach einem dieser Sterne möchte die Spielgemeinschaft Bruck-Trofaiach auch im HLA-Viertelfinale gegen Krems greifen. "Wenn wir einen Sterntag haben, dann ist alles möglich", sagt auch Obmann Heinz Rumpold. "Aber dass Krems hoher Favorit ist, das ist klar. Vor allem auswärts muss man die Kirche schon im Dorf lassen." Da spielen die Füchse am Freitag um 20 Uhr (laola1.at live) im ersten Spiel der "best-of-three"-Serie, ehe der Titelverteidiger eine Woche darauf in Bruck gastiert. "Wir sind der Außenseiter, aber das Ziel ist, nochmals zu zeigen, dass wir verdient im Viertelfinale stehen", sagt auch Trainer Benjamin Teras. "Und am besten mit einem Sieg vor unseren unglaublichen Fans eine wirklich erfolgreiche Saison feiern."