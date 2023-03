18 Jahre lang hat Brad Greene in einem 2000-Seelen-Dorf in Kalifornien gelebt, ehe er sich entschieden hat, einen anderen Weg einzuschlagen. Er stammt aus Lone Pine und gehört dem indigenen Stamm der Paiute-Schoschonen an. Als solcher war er auf dem College der Universität in Irvine, vier Autostunden von seiner Heimat entfernt, plötzlich mutterseelenallein. "Von 100.000 Studierenden waren fünf Leute aus indigenen Völkern. Die anderen haben uns schnell alle beim Namen gekannt", sagt Greene.