Ein Mal geht es für die Graz Giants am Samstag in einer Saison auf das Feld, die wahrlich nicht gehalten hat, was sie versprach. Die Danube Dragons sind ab 15 Uhr in Eggenberg zu Gast und verabschieden die Grazer in die Sommerpause. "Ich erwarte mir, dass die Jungen, die sich in den letzten Spielen brav durchgekämpft haben, noch einmal gut präsentieren", sagt Sportdirektor Christoph Kipperer.