Kehrt der Basketball (wieder) in die Hauptstädte zurück? Ein Blick auf die Halbfinal-Duelle der heimischen Superliga lässt dies vermuten: Denn neben traditionell starken Basketball-Klubs Gmunden und Oberwart (17.30 Uhr) spielen sich auch der UBSC Graz und der BC Vienna (20 Uhr) ab heute in einer "Best of five"-Serie die Finaltickets der heimischen Liga aus.