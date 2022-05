Michael Fuchs dachte, er sei "auf einem anderen Planeten", dabei war er nur in St. Pölten. Innig umarmte der Manager der UBSC Graz all seine Basketballer, als die Schlusssirene einen historischen Moment signalisierte: Mit dem 86:69 fixierte sein Klub erstmals den Einzug in die Runde der letzten vier in Österreichs höchster Basketball-Liga. "In den letzten Jahren war es für uns meistens ein Überlebenskampf. So ehrlich muss man sein. Aber was die Jungs heuer leisten, ist ein Traum", sagt er euphorisch.