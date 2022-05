Vater Nicola Donda war Torwart beim Fußballklub Udinese Calcio, in den 80ern hütete er das Tor jener Mannschaft, in der auch Brasiliens Stürmer-Ikone Zico gegen das runde Leder getreten hat. Die Sportlergene hat Nicola an Sohn Andrea weitergegeben, bloß der Ball ist ein anderer: Andrea hat sich dem Basketball verschrieben. Schon früh schoss der junge Bub aus Triest in die Höhe – "und wenn man so groß ist, dann klappt das mit dem Fußball nicht so gut", sagt Andrea Donda und lacht.