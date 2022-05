Es fällt Tobias Schrittwieser hörbar schwer, die richtigen Worte zu finden – umso deutlicher fallen sie dafür aus. Das 44:79 im Viertelfinale gegen Oberwart war eine herbe Klatsche, der Stachel sitzt tief bei den Bulls. "Wir haben leider keinen Teamgeist. Es ist schwierig, wenn sich nur unsere Eigenbauspieler reinhauen", kritisiert Schrittwieser den ein oder anderen Mitspieler. Sein Team steht im Viertelfinale (Best of five) unter Druck: Oberwart führt 2:1, gewinnen die Bulls am Dienstag (19 Uhr) vor Heimpublikum nicht, ist die Saison zu Ende.