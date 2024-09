Auch in diesem Jahr werden in Wien wieder die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. In der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“ können auch die Sport-Fans ihre Meinung abgeben und mitwählen. Bis zum 29. September kann man für den „Rising Star“ abstimmen. Nominiert sind in diesem Jahr folgende drei Kandidaten:

Victoria Hudson

Die Niederösterreicherin feierte im heurigen Jahr mit dem EM-Titel ihren bislang größten Erfolg. Außerdem verbesserte Hudson den österreichischen Rekord auf 66,06 Meter, was Rang vier in der Welt-Jahresbestenliste bedeutet. Zum bereits zweiten Mal in Folge qualifizierte sich die 28-Jährige für das Diamond-League-Finale – am Ende durfte sie sich über Rang vier freuen, aufs Podium fehlten gerade einmal zehn Zentimeter.

Valentin Bontus

Der Stern des Niederösterreichers ging bei den Olympischen Spielen in Paris auf. Zuvor nur echten Kitesurf-Enthusiasten ein Begriff, eroberte der 23-Jährige nicht nur durch den Gewinn der Goldmedaille in der Formula Kite Klasse, sondern auch mit seiner locker lässigen Art die Herzen vieler heimischer Sportfans.

Constantin Möstl

Die Leistungen des Wieners im Tor des ÖHB bei der Europameisterschaft im Jänner 2024 waren herausragend. Mit seinen Paraden brachte der Goalie die Gegner zur Verzweiflung und die rot-weiß-roten Fans zum Jubeln. Der Höhepunkt war sicherlich das 22:22 gegen den Gastgeber in der Hauptrunde nach erfolgreich absolvierter Vorrunde. Insgesamt war der Wiener mit 81 Paraden sogar der beste Torhüter des Turniers. Insgesamt wurde Möstl während der EM vier Mal zum Player of the Match gekürt.