Die größte Springreit-Serie kommt im Jahr 2025 wieder nach Österreich: Die Global Champions Tour kehrt nach achtjähriger Pause zurück nach Wien, von 26. bis 28. wird sie im Schloss Schönbrunn zu Gast sein. Zuletzt war die „Formel 1“ des Springreitsports zwischen 2012 und 2016 in der Bundeshauptstadt zu Gast, die Rückkehr wird durch Stephan Zöchling, CEO des steirischen Unternehmens Remus, ermöglicht. „Es ist mir eine große Freude und Ehre, die ‚Formel 1 des Reitsports‘ gemeinsam mit meinen Partnern zurück nach Wien zu bringen. Mit dem Schloss Schönbrunn haben wir dabei die ideale Kulisse, um die Spitze des globalen Springreitens in unserer Stadt willkommen zu heißen. Dank des historischen Ambientes und dank des Mitwirkens der Spanischen Hofreitschule vermischen sich an diesem Wochenende reiche Tradition und moderner Spitzensport zu einem einzigartigen Erlebnis“, teilte Zöchling mit.

Die Global Champions Tour, bei der unter anderem auch Österreichs Olympia-Teilnehmer Max Kühner startet, wurde 2016 zuletzt im Wiener Krieau ausgetragen, zuvor war man 2012 und 2013 auf dem Wiener Rathausplatz und 2014 und 2015 in Ebreichsdorf zu Gast. 2025 erfolgt das Comeback in prachtvollem Ambiente.