Markus Rogan hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der frühere Profi-Schwimmer und zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner ist im Weißensee 111,2 Meter unter Eis getaucht und hat damit eine neue Höchstweite im Apnoe-Eistauchen ohne Hilfsmittel erreicht.

An einem orangen Seil orientiert und mit fünf Helfern unter Wasser hat der 41-Jährige die Distanz, die Rogan aufgrund des Geburtsdatums seines ältesten von zwei Söhnen gewählt hat, zurückgelegt.

„In eine Zwischenwelt“ sei Rogan bei seinem Weltrekord eingetaucht, wie der frühere Mentalcoach der Israelischen Fußballnationalmannschaft gegenüber dem Standard sagt. „Dann hast du eine wirklich wunderschöne Phase, wo es in Richtung Ertrinken geht.“

Zum Nachahmen empfiehlt der in Los Angeles lebende Wiener seinen Tauchgang „ohne das bestausgebildete Personal“ nicht „Sonst bist du weg. Ich möchte nicht, dass jemand unvorbereitet in einen gefrorenen See springt.“