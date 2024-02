Am Sonntag ist Gerhard Wieland zu den Schwimm-Masters-Weltmeisterschaften nach Doha abgehoben. Mit im Gepäck? Ein neuer Weltrekord. In der Altersklasse der 80- bis 84-Jährigen hat der noch 79-Jährige, der aufgrund seines Jahrgangs 1944 seit heuer in dieser startberechtigt ist, bei den Steirischen Masters-Meisterschaften in der Grazer Auster über 50 Meter Freistil einen neuen Weltrekord aufgestellt. 30,78 Sekunden lautet die neue internationale Bestmarke. „Ich wollte vor der WM einfach schauen, wo ich stehe, aber den Weltrekord habe ich mir nicht zugetraut“, sagt Wieland.