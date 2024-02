Eine Problematik hält die Schwimmszene in Kärnten und besonders in der Landeshauptstadt auf Trab: die fehlenden Trainingsbecken im südlichsten Bundesland. Klagenfurt steht ja aktuell überhaupt ohne die erforderlichen Bahnen für Wettkampfschwimmer im Indoorbereich da. Deshalb nutzten die Vereine, allen voran der SV Wörthersee, mit seinen Aktiven und Funktionären um Obmann Klaus Brandstätter im Zuge der Kärntner Hallenmeisterschaften in Spittal einmal mehr die Gelegenheit, zu appellieren: „Die Trainingssituation lässt absolut zu wünschen übrig, wir benötigen ganz dringend ein Trainingsbecken.“