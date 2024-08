Zur Erinnerung: Carlos Edriel Yulo holte am vergangenen Samstag Gold am Boden mit 15 Punkten knapp vor Tokio-Olympiasieger Artem Dolgopyat aus Israel, dessen Übung mit 14,966 Zählern bewertet wurde. Bronze sicherte sich der Brite Jake Jarman mit 14,933 Punkten.

Nun wurde bekannt, in welcher Art und Weise der zweite philippinische Athlet in der Geschichte, der eine Goldmedaille bei den Spielen gewonnen hat, in seinem Heimatland belohnt wird. Das alles bekommt der 24-jährige Weltmeister von 2019:

- 10 Millionen philippinische Pesos (158.520 Euro) von der Regierung

- Ein vom Staat gespendetes Haus

- Eine komplett eingerichtete Wohnung im Wert von 24 Millionen Pesos (381.400 Euro)

- 10 Millionen Pesos (158.000 Euro) von der Sportkommission

- 3 Millionen Pesos (47.834 Euro) von der Abgeordnetenkammer

- Kostenlose lebenslange Gastroskopien und Koloskopien, aber erst, wenn er 45 Jahre alt ist

- Lebenslange Vorräte an Ramen und anderen Speisen von zahlreichen heimischen Restaurants

- Gratis Kekse von dem Geschäft „Cookies by the bucket“

- Ein iPhone 16

Ob Yulo ähnlich belohnt werden würde, sollte er auch 2028 in Los Angeles eine Goldmedaille gewinnen, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, was er im Falle einer Silber- oder Bronzemedaille bekommen hätte.