Snowboard-Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser hat sich am Donnerstagabend beim Turn-Mehrkampffinale und von der Gold-Performance von Simone Biles für ihr nächstes Abenteuer im Zeichen der Fünf Ringe inspirieren lassen. „Es sind noch eineinhalb Jahre bis Italien, da wird die Stimmung so ähnlich sein. Spiele in Europa mit Fans und Familie und Freunden, das ist schon auch für mich eine Riesenmotivation, das noch durchzuziehen und dabei zu sein“, sagte die Big-Air-Königin .„Biles hat angekündigt, dass es ihre letzten Spiele sind. Ich wollte sie unbedingt einmal live sehen. Das war etwas ganz Besonderes, die Stimmung war Gänsehaut. Ein einmalige Erlebnis, richtig cool“, sagte die 32-jährige Kärntnerin bei einem Abstecher mit ihrer Schwester Eva ins Österreich-Haus, ehe sie zum Tennis nach Roland Garros aufbrach. „Simone Biles trägt das Halsband mit „GOAT“ (Größte aller Zeiten, Anm.) zurecht. Bei ihr merkt man beim Zuschauen schon, dass es etwas Besonderes ist. So wie es bei Rafa Nadal, Roger Federer oder Michael Jordan war. Und sie hat es spannend auch noch gemacht. Sie ist einfach noch einmal eine andere Nummer.“

Gasser war bis zum Alter von 15 erfolgreiche Turnerin und Sportakrobatin. „Theoretisch wissen würde ich, wie das geht, was sie macht, aber praktisch ist es ganz was Anderes. Sie ist eine einzigartige Athletin.“ Nach den Coronaspielen in Tokio und Peking, wo man den Olympia-Spirit schon etwas vergessen habe, sei dieser in Paris wieder da. „Es ist nicht ganz typisch, aber ich wollte das einmal erleben. Und es ist richtig cool nach Corona, das spürt man, wenn man aussteigt. Die Stimmung ist ein Wahnsinn, das geht richtig ab.“

Motivationsspritze

Nach Ende der vergangenen Saison habe sie ein paar Wehwehchen auskurieren müssen, jetzt sei sie wieder ganz fit. Und es dauert nicht mehr lange bis zum Saisonauftakt. „Ich bin auch motiviert, habe gut am Airbag und Trampolin trainiert. Wir fliegen tatsächlich schon in einer Woche in den Winter, denn der Weltcup geht in weniger als einem Monat los. Das ist auch schon die erste Olympia-Qualifikation.“ Daher sei ihr erster Abstecher zu Sommer-Olympia ein „cooler Push, eine coole Motivationsspritze“ für ihren Weg, der sie zu Olympia 2026 führen soll. „Dass die besten Sportler der Welt alle vier Jahre einmal an einem Ort sind, das ist dann beinahe wie eine eigene Bewegung. Ich durfte auch noch zum Tennis-Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti. Ich mag die Emotionen, die der Sport gibt, ich kann mich auch in viele hineinversetzen“, sagte Gasser. Der Weltcupauftakt erfolgt mit einem Slopestyle am 30. August/1. September in Neuseeland.