Sebastian Ofner: Pause nach Olympia-Aus, die Schmerzen sind zu groß

Interview. Steirer spielte mit Hämatomen an den Fersen und entzündeter Achillessehne. Im Interview: „So ist es für mich ja auch frustrierend“. Der 27-Jährige hofft, mit Behandlungen alles wieder in den Griff zu bekommen. „Das Ziel wäre, bis zu den US Open fit zu sein. Weil so, wie ich derzeit beinander bin, hat es keinen Sinn.“