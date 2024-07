Roman Hagara berät die Jugend auf dem Weg zu olympischen Ehren

Interview. 2000 und 2004 eroberte Roman Hagara in der Tornado-Klasse mit Vorschoter Hans-Peter Steinacher gleich zweimal Olympia-Gold. In Paris, oder besser in Marseille, kehrt er zu Olympia zurück: Als „Technischer Direktor“ ist er vor allem für die schnellen Bootsklassen, Ratgeber, Stratege, Analytiker, Antreiber – oder kurz: Mädchen für alles. Ein Interview.