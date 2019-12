Fernando Alonso ist der Star der Dakar 2020, die erstmals in Saudi Arabien ausgetragen wird. Matthias Walkner strebt einen Platz auf dem Podium an.

Matthias Walkner © KK/Maragni/Red Bull Content Pool

Fernando Alonso hat so seine Ideen. Viele halten den Spanier für genial, andere meinen, er sei von der Rennfahrerei etwas verrückt geworden. Schon die Idee, die 500 Meilen von Indianapolis zu fahren, hielt so mancher für grenzwertig. Aber er ist im US-Oval gefahren. Nun beginnt für ihn am Sonntag das nächste Abenteuer. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister nimmt für Toyota die Rallye Dakar in Angriff.