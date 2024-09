Nach seinem wilden Sturz im Dezember 2023 in Kalifornien hat Dakar-Sieger Matthias Walkner einen langen Leidensweg hinter sich. Nun war der Salzburger beim Sport-Talk im Hangar-7 zu Gast und sprach über seine aktuelle Situation. Der Kuchler zog sich damals offene Brüche an Schien- und Wadenbein und am Fuß einen Trümmerbruch zu, wurde in Graz operiert und kam nach Tobelbad in die Reha. Mittlerweile kann das Motorrad-Ass bereits 80 Prozent seines Alltags wieder ohne Krücken bewältigen.

Walkner saß sogar bereits wieder auf einem Motorrad: „Die Arbeitssimulation in der letzten Reha-Woche in Tobelbad ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Ich habe da mein KTM-Elektromotorrad mitgehabt und bin dann zum Portier gegangen und habe ihn gefragt, ob ich eine Arbeitssimulation machen darf, weil das auch das Ziel des Reha-Zentrums ist“, so der 38-Jährige. „Die haben dann gesagt: ‘Wie jetzt?‘ Dann habe ich gesagt, ihr habt da hinterm Haus einen Hektar Wald und die ganzen Wege wachsen alle eigentlich schon zu und die gehören wieder ein bisschen bewegt. Da habe ich dann eineinhalb Stunden in diesem Reha-Zentrum herumfahren dürfen. Die Patienten haben es auch sehr genossen, weil sie einmal etwas Anderes sehen.“

Dann schildert der Österreicher auch seinen Leidensweg: „Die ganzen Knochen, diese ganzen Operationen und diese ganzen Platten, die ich drinnen habe, das hat schon massiv wehgetan. Da hilft dann irgendwann kein Morphium mehr. Ich habe 40 Milligramm Morphium bekommen. Normal sagt man bei 20 Milligramm, dass man beim älteren Herr schon schauen muss, dass die Atmung noch stimmt.“

Wie es beim heimischen Motorsport-Star weitergeht, steht noch nicht fest, aber: „So die Karriere zu beenden, wäre natürlich auch ein Wahnsinn.“