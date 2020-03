Facebook

Bahrain ergreift Gesundheitsmaßnahmen © AP

Wie die Organisatoren des zweiten Grand Prix des Jahres am Freitag mitteilten, sollen in Sakhir Karten erst entsprechend den Umständen wieder freigegeben werden. Um die Sicherheit für Zuschauer, Teams und Streckenangestellte sicherzustellen, werden zudem weitere Gesundheitsmaßnahmen ergriffen.

So gibt es am Bahrain International Circuit unter anderem medizinische Facheinrichtungen, Prüfverfahren am Eingang und zusätzliche Stationen zur Handhygiene. Der Grand Prix von Bahrain soll am 22. März nur eine Woche nach dem Auftaktrennen in Melbourne stattfinden. Der Grand Prix von China am 19. April in Shanghai wurde wegen des Coronavirus bereits auf unbestimmte Zeit verschoben. Dazu wackelt auch das dritte Saisonrennen am 5. April in Hanoi in Vietnam.