© APA/GEORG HOCHMUTH

An der Austragung des Formel-1-Rennens von Vietnam gibt es weiter Zweifel. Die Regierung des asiatischen Landes hat die Einreisebestimmungen für italienische Staatsbürger weiter verschärft. Seit Montag müssen Italiener genau wie Südkoreaner bei der Einreise ein Visum vorweisen. Dies verkündete Vize-Premierminister Vu Duc Dam.

Nach China ist Südkorea von dem neuartigen Coronavirus am stärksten betroffen, in Europa ist es nach wie vor Italien. Die Rennställe Ferrari und Alpha Tauri habe beide in Italien ihren Sitz, zudem beliefert die Scuderia die Teams Haas und Alfa Romeo mit Motoren. In Pirelli hat die Formel 1 noch einen italienischen Reifenhersteller.

Vietnam hatte bereits in der vergangenen Woche Einreisebestimmungen für Menschen aus China, Südkorea, Italien und dem Iran verschärft. Sie müssen Erklärungen zu ihrem Gesundheitszustand abgeben und eine 14-tägige Quarantäne vorweisen. Die Premiere des Vietnam-Rennens ist für den 5. April geplant. Der Grand Prix von China zwei Wochen später wurde bereits verschoben. Der Saisonstart ist für 15. März in Australien geplant.