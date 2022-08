Die Startphase beim Großen Preis von Belgien sorgte für Aufregung im Fahrerfeld der Formel 1. So schoss unter anderem Nicholas Latifi Geburtstagskind Valtteri Bottas ab, der seinen 33. Jubiläumstag wohl gerne anders gefeiert hätte.

Für den größten Aufreger sorgten aber wohl Lewis Hamilton und Fernando Alonso. In Runde eins krachten beide zusammen, dabei wurde der Brite ins Aus geschickt und konnte nicht mehr weitermachen. Auch Alonso verlor Zeit und war ob des harten Vorgehens seines Kontrahenten verärgert: "Er hat mich getroffen, was für ein Idiot", schrie der Spanier per Funk.

Der Partner von Andrea Schlager legte daraufhin nach und attackierte Hamilton verbal: "Er hat mir die Tür von außen zugemacht. Dieser Typ weiß nur, wie man von Startplatz eins aus fährt."