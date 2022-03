Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel bei Haas in Bahrain © (c) IMAGO/Motorsport Images (IMAGO/Andy Hone)

Vor allem in den US-amerikanischen Sportserien gibt es zumeist nicht nur einen Preis für den Sieger, das beste Team oder den stärksten Spieler. Oftmals wird auch das größte Comeback eines Sportlers geehrt, eine Honorierung der anstrengenden und harten Reise zurück an die Spitze. In der Formel 1 ginge dieser Preis derzeit wohl ohne Diskussion an Kevin Magnussen, der zum Saisonauftakt mit seinem Haas auf den sensationellen fünften Rang fuhr und somit in nur einem Rennen dreimal so viel Punkte sammelte, wie das gesamte Team in den vergangenen zwei Jahren. "Das war verdammt noch mal perfekt, Jungs!", schrie der Däne förmlich per Teamradio und sicherte sich auch gleich Lobeshymnen von Teamchef Günther Steiner: "Wir haben unseren Wikinger wieder."