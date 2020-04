Formel 1 in Spielberg Sicherheitskonzept muss zu 100 Prozent erfüllt sein

Die Formel 1 muss, will sich am 5. Juli ihren ersten Grand Prix in Spielberg austragen, ein geschlossener Kreislauf sein. Alle strikten Bedingungen müssen eingehalten werden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober.