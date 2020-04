Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Formel 1 beendet Ende Mai ihren Lockdown, der Red-Bull-Ring steht für ein oder zwei Rennen am 5. und 12. Juli bereit. Und dennoch: Einen Grand Prix kann man derzeit noch nicht fixieren.

FORMULA 1 - Projekt Spielberg, media day © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Obwohl Ö3 zuvor schon von konkreteren Plänen berichtet hatte, stellte Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, am Freitag fest, dass man derzeit kein Rennen auf dem Red-Bull-Ring Anfang Juli fixieren könne. "Wir beenden den Lockdown in der Formel 1 Ende Mai, ab diesem Zeitpunkt nehmen die Teams ihre Arbeit wieder auf. Das ist aber kein Hinweis dafür, dass wir im Juli in Spielberg fahren können."