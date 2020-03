Kleine Zeitung +

Corona-Pandemie Formel 1 stellt Beatmungsgeräte her

Die Formel 1 hilft. Sieben Formel-1-Teams, allesamt in Großbritannien beheimatet, stellten derzeit in ihren Werkhallen Beatmungsgeräte im Kampf gegen das Corona-Virus her. Auch Red-Bull-Racing macht mit.