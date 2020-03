Formel 1: Welche Grand Prixs werden virtuell ausgetragen?

In Zeiten des Coronavirus' steht auch der Formel-1-Zirkus still. Die Königsklasse des Motorsports organisiert derzeit jedoch virtuelle Grand Prixs, um den Fans Unterhaltung bieten zu können. Welche Rennen nun in nächster Zeit ausgetragen werden, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty

Formel 1: Warum werden die Grand Prixs virtuell ausgetragen?

Von der Coronakrise ist auch die Formel 1 nicht verschont geblieben. Der Grand Prix in Melbourne, welcher am 15. März eigentlich den Start in die 2020er-Saison markieren sollte, musste wenige Stunden vor dem ersten Freien Training abgesagt werden. Auch die folgenden Rennen wurden bis auf Weiteres verschoben. Ausgenommen ist hier der Monaco-GP, der wegen des aufwändigen Streckenbaus ersatzlos gestrichen wurde.

Statt den Rennwochenenden soll nun an den Sonntagen mithilfe des Simulationsspiels "F1 2019" virtuell gefahren werden.

F1: Welche Grand Prixs werden virtuell augetragen

Die Virtual GPs soll es an allen abgesagten bzw. verschobenen Rennsonntagen geben. Folgende Rennen sind davon betroffen:

Rennen Datum Grand Prix virtueller Status 1 15. März Australien, Melbourne ausgetragen 2 22. März Bahrain, Sachir ausgetragen 3 5. April Vietnam, Hanoi offen 4 19. April China, Shanghai offen 5 3. Mai Niederlande, Zandvoort offen 6 10. Mai Spanien, Barcelona offen 7 24. Mai Monaco, Monte Carlo offen 8 7. Juni Aserbaidschan, Baku offen

Formel 1: Diese Fahrer nahmen am ersten virtuellen GP teil

Von den aktiven Formel-1-Fahrern nahmen am ersten Virtual Grand Prixs in Bahrain nur McLaren-Pilot Lando Norris und Williams-Rookie Nicholas Latifi teil. Auch Ex-Fahrer wie Nico Hülkenberg oder Stoffel Vandoorne mischten mit. Die Stars um Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel oder Kimi Räikkönen hatten im Gegensatz dazu keine Lust, in den eigenen vier Wänden eine Simulation zu spielen. Welche Piloten an den kommenden Rennen teilnehmen werden, ist noch nicht bekannt.

Den Sieg in Bahrain sicherte sich der chinesische Formel-2-Pilot Guanyu Zhou (Renault) vor Mercedes-Ersatzfahrer Vandoorne und dem Österreicher Philipp Eng (Red Bull).

Formel 1-Saison: Der ursprünglich geplante Rennkalender in der Übersicht

Erst am vergangenen Montag wurde der nächste Grand Prix verschoben - das Rennen in Baku, Aserbaidschan. Damit wäre nach aktuellem Stand ein F1-Saisonstart frühestens am 14. Juni möglich, wenn die Formel 1 in Montreal, Kanada zu Gast ist.