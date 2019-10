Lewis Hamilton gewinnt auch in Mexiko und steht unmittelbar vor dem Gewinn seines sechsten WM-Titels

Grand Prix in Mexiko

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lewis Hamilton siegte auch in Mexiko © AP

Viermal in Folge hat Mexiko die Auszeichnung für den best-organisierten Grand Prix des Jahres bekommen – und die Veranstalter lassen sich auch tatsächlich immer wieder etwas Neues einfallen: Diesmal stand zum ersten Mal in der Formel-1-Geschichte auch das Siegerauto mit auf dem Podium, nach oben gehievt per Aufzug: Und der erste, der sich mit seinem Auto zusammen als Sieger feiern lassen durfte, war Lewis Hamilton, der mit älteren Reifen auch einen Schlussangriff von Sebastian Vettel abwehren konnte.