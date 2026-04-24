Am Freitag verkündete das türkische Präsidialamt die Rückkehr der Formel 1 nach Istanbul. Zwar steht die offizielle Bestätigung seitens der Rennserie noch aus, das Comeback ist aber fix. Bereits ab 2027 sollen Max Verstappen und Co auf den Istanbul Park Circuit zurückkehren. Der Vertrag soll Gerüchten zufolge über fünf Jahre laufen.

Zuletzt war man in den Corona-Jahren 2020 und 2021 in der türkischen Metropole zu Gast. Davor fuhr die Formel 1 bereits von 2005 bis 2011 auf der Strecke. Laut der Nachrichtenagentur AFP soll am Freitag dann auch die offizielle Bestätigung folgen. Im Dolmabahce-Palast in Istanbul gibt es einen gemeinsamen Termin des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, Formel-1-Chef Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem.