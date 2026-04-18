Einen schwarzen Tag erlebte der Motorsport am Samstag auf dem Nürburgring. Beim ersten Rennen der „ADAC 24h Qualifiers“, an dem auch Max Verstappen mit Teamkollege Lucas Auer an diesem Wochenende teilnahm, kam es zu einem folgenschweren Unfall. In der Anfangsphase des Rennens crashten sieben Fahrzeuge heftig und sorgten so für eine Rennunterbrechung.

Miettinen verstarb

In dieser kam es zu umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnten die Sanitäter Juha Miettinen nicht mehr retten. Der schwedische Rennfahrer verstarb im Alter von 66 Jahren im Medical Centre an der Strecke. Die weiteren Fahrer, die in den Unfall verwickelt waren, wurden zu weiteren Untersuchungen ins Medical Centre und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Keiner befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Das Rennen wird am Samstagabend nicht mehr fortgesetzt, teilten die Organisatoren mit. Um an Miettinen zu gedenken, wird am Sonntag während der Startaufstellung eine Schweigeminute eingelegt.