Einen Tag nach seinem Trainingsunfall in Monza hat Mercedes den 18-jährigen Andrea Kimi Antonelli als künftigen Formel-1-Stammpiloten bei den „Silberpfeilen“ bestätigt. Der Teenager aus Bologna wird damit - wie seit längerem erwartet - der Nachfolger von Lewis Hamilton. Der 39-jährige Rekordweltmeister wechselt nach dieser Saison zu Ferrari, Antonelli wird zumindest 2025 in die großen Fußstapfen des siebenmaligen Champions aus Großbritannien treten .„Es ist nicht möglich, Lewis Hamilton zu ersetzen. Er ist so eine großartige Figur in der Welt des Sports, er hat so viel erreicht. Deshalb will ich nicht als sein Ersatz gesehen werden, ich bin einfach der nächste Mercedes-Fahrer für 2025“, sagte Antonelli in einer ersten Reaktion.

Es war ein offenes Geheimnis, dass die Wahl von Mercedes auf Antonelli fallen würde. Teamchef Toto Wolff hatte dies mehr oder weniger oft und offen verlauten lassen. Die Bekanntgabe erfolgte nun in Monza beim Heimrennen von Ferrari, wo sonst die Scuderia gern Personalien verkündet hat. Antonelli ist der erste Italiener in der Königsklasse seit Antonio Giovinazzi 2021. Antonelli, der am Freitag bei seinem Trainingsdebüt in einem aktuellen Mercedes nach wenigen Minuten im Reifenstapeln gelandet war, wird an der Seite von George Russell (26) fahren. „Unser Duo für 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugendlichkeit und Speed“, sagte Wolff in einer Mitteilung: „Unsere neue Paarung ist perfekt, um ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen.“

Kurzer Vertrag

Wenig später erklärte der Wiener, dass Antonelli zunächst für eine Saison unterschrieben hat. „Wir haben immer ganz kurze Verträge, weil es ein Druckbehälter ist. Gnadenlose Performance wird erwartet. Ich hoffe, das ist das Line-up über viele Jahre“, sagte Wolff im ORF. Erst, wenn er der Meinung sei, dass es nicht mehr funktioniere, werde er sich umschauen. „Ich bin mit den beiden hundertprozentig happy.“ Die Beförderung von Antonelli sei jedenfalls „ein Investment in die Zukunft“, betonte Wolff. „Wir werden Highlights und große Ergebnisse sehen, aber auch so etwas wie gestern, weil er gnadenlos aufs Gaspedal drückt.“ Wolff hob auch den familiären Hintergrund Antonellis hervor. „Der Vater versteht einfach alles vom Rennfahren“, sagte der Mercedes-Boss über den Ex-Rennfahrer Marco Antonelli. „Er hat ihn immer gepusht und ihn auf liebenswerte Art kritisiert, wenn die Dinge mal nicht gelaufen sind. Das ist die richtige Kombo, dass man einen Vater hat, der das so richtig macht.“

Antonelli war erst am Sonntag 18 Jahre alt geworden - seit einigen Jahren eine der Voraussetzungen für den Formel-1-Führerschein. Allerdings erlaubt eine im Juni ergänzte Regel auch jetzt wieder Ausnahmen. Nötig ist diese beim designierten Mercedes-Stammfahrer, der von allen nur Kimi Antonelli genannt wird, ohnehin nicht. Er stammt wie Russell aus der Nachwuchsförderung von Mercedes und fährt derzeit für das italienische Prema-Team in der Formel 2. 2022 hatte er die deutsche Formel-4-Meisterschaft gewonnen. Die Formel 3 hatte er übersprungen. Ab 2025 ist er Formel-1-Pilot. „In die Formel 1 zu kommen, ist ein Traum, den ich seit meiner Kindheit hatte“, sagte Antonelli, den Wolff unter seiner Führung zu einem Champion machen will.