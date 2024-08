Wenn die Formel 1 am Wochenende im geschichtsträchtigen Autodromo Nazionale Monza aufschlägt, ist vieles neu in der Motorsport-Königsklasse. Die Hausherren von Ferrari reisen im neuen Look an, die Strecke wurde zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert neu asphaltiert und mit Franco Colapinto findet sich auch ein neuer Fahrer in der Startaufstellung. Der erste Argentinier in der Formel 1 seit 23 Jahren übernimmt für die restliche Saison bei Williams den Platz von Logan Sargeant. Der US-Amerikaner kam auch in seiner zweiten Saison nicht in Schwung und schrottete in Zandvoort zusätzlich noch seinen Boliden.

Die Verpflichtung Colapintos kam für viele dennoch überraschend, fährt der 21-Jährige doch in diesem Jahr erst seine erste Saison in der Formel 2 und hat kaum Erfahrung vorzuweisen. Vor allem mit einem Blick in die Zukunft macht der Kurzeinsatz kaum Sinn, sitzen in der kommenden Saison Carlos Sainz und Alex Albon fix im Williams. Die restlichen neun Rennen können also auch nicht als Generalprobe für 2025 gesehen werden, ist doch im kommenden Jahr kein Platz in der Motorsport-Königsklasse. Laut Teamchef James Vowles bringt der Argentinier Williams die „beste Chance“, um weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Das Talent des Rookies ist unbestritten, liegt er in seiner Premierensaison in der Formel 2 auf Platz sechs – eine Position vor Kimi Antonelli. Doch für das verkürzte Engagement mitten in der Saison hätten viele ein anderes Gesicht ganz oben auf der Rechnung gehabt.

Lawson fix bei Red Bull

Red Bulls Rookie Liam Lawson war ein heißer Kandidat bei Williams und zwischen den beiden Teams gab es auch intensive Gespräche über ein Leihgeschäft. „Wir wollten uns aber eine Möglichkeit behalten, dass er zur Verfügung steht, wenn wir ihn brauchen“, erklärt Motorsportberater Helmut Marko. Auf diesen Deal wollte sich der britische Traditionsrennstall aber nicht einlassen.

Dies beweist einmal mehr, welches Standing der Neuseeländer im Bullenstall genießt. Gut möglich, dass der 22-Jährige also noch diese Saison in einem der vier RB-Autos zu sehen ist. Für die kommende Saison ist ohnehin alles fixiert. Mercedes wird an diesem Wochenende wohl Kimi Antonelli als zweiten Fahrer präsentieren, weshalb es für die nächste Saison nur noch einen freien Platz bei den Racing Bulls und Sauber gibt. Lawson fährt 2025 „fix“ in der Formel 1, wie Marko vor Monza erneut klarstellt – und auf Nachfrage festhielt: „Wahrscheinlich eher nicht für Sauber.“ Bleibt also nur noch der Sitz in einem der vier RB-Autos.