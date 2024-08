So hatte sich Mercedes-Youngster Kimi Antonelli sein Debüt in der Formel 1 wohl nicht vorgestellt. Das „Wunderkind“ aus Italien saß im ersten Training erstmals in einem Auto der Motorsport-Königsklasse und absolvierte für seinen zukünftigen Arbeitgeber die erste Session am Freitag.

Nach einigen Minuten war der Einsatz jedoch schon wieder vorbei. Antonelli krachte in der legendären Parabolica mit hoher Geschwindigkeit in die Wand, was eine Rote Flagge zur Folge hatte. Glücklicherweise funkte der 18-Jährige sofort „Ich bin okay“ an die Box. Antonelli saß im Auto von George Russell.