Nach Wochen voller Fehler und Pech hat Lando Norris in Zandvoort den lange ersehnten zweiten Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 gefeiert. Der McLaren-Fahrer startete von der Pole Position aus ins Rennen, musste nach Kurve eins aber Max Verstappen ziehen lassen. Der Niederländer war beim Heimspiel schlussendlich aber chancenlos, war der McLaren an diesem Wochenende nicht zu schlagen.

In der 18. Runde schnappte sich Norris die Führung zurück und gab sie nicht mehr her. Der Weltmeister betrieb mit Rang zwei Schadensbegrenzung, Dritter wurde Charles Leclerc in einem überraschend schnellen Ferrari. Der Monegasse hielt Oscar Piastri bis Rennende hinter sich. Teamkollege Sainz wurde Fünfter.

Bei Red Bull Racing dürfte man nach dem Großen Preis der Niederlande wohl etwas nervös werden, war die Dominanz von Verfolger McLaren erdrückend. Die Updates des britischen Rennstalls dürften bestens funktionieren. In der Konstrukteurswertung trennen beide Teams nur noch 301 Punkte. Immerhin lieferte Sergio Perez mit Platz sechs ein souveränes Ergebnis.