Die Formel 1 ist in der Sommerpause und zumindest auf den Rennstrecken dieser Welt ist etwas Ruhe eingekehrt. Abseits davon dreht sich das Fahrerkarussell der Motorsport-Königsklasse aber munter weiter. Wie in dieser Woche bekannt wurde, fährt Carlos Sainz ab der kommenden Saison für den Traditionsrennstall Williams. Dies dürfte nun für eine Welle an Entscheidungen am Fahrermarkt sorgen. So scheint etwa auch der Deal zwischen Alpine und Nachwuchsfahrer Jack Doohan fix zu sein. Der 21-Jährige Australier wird übereinstimmenden Berichten zufolge im kommenden Jahr an der Seite von Pierre Gasly beim französischen Rennstall fahren.

Einen schmerzhaften Abgang hat hingegen Red Bull Racing zu verkünden. Sportdirektor Jonathan Wheatley verlässt den Bullenstall nach Jahren und wird neuer Teamchef des Formel-1-Projekts von Audi. „Es war eine lange und erfolgreiche Partnerschaft über 18 Jahre hinweg“, wird RB-Teamchef Christian Horner zitiert. „Seit Beitrag zu sechs Konstrukteurstiteln und sieben Fahrer-Weltmeisterschaften, zunächst als Manager und später als Sportdirektor, wird für immer ein Meilenstein unserer Teamgeschichte sein.“ Wheatley bleibt 2024 noch an Bord, ehe 2025 eine Übergangsphase beginnt.