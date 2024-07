Carlos Sainz fährt ab der Saison 2025 für das Formel-1-Team Williams. Carlos Sainz ist seit 2015 in der Formel-1. In dieser Zeit ist er für 4 verschiedene Formel-1-Teams gefahren. In der Saison 2024 fährt er für das Renn-Team Ferrari. Carlos Sainz hat in seiner Karriere 3-Mal ein Formel-1-Rennen gewonnen.