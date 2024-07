Der offizielle Rennkalender für die Saison 2025 veröffentlichte die Formel 1 bereits vor einigen Monaten. Nun gab die Rennserie auch die Pläne für die sechs Sprint-Wochenenden im kommenden Jahr bekannt. Aus österreichischer Sicht beinhalten diese bittere Nachrichten. Denn nach Jahren fällt das verkürzte Rennen auf dem Red Bull Ring aus dem Programm.

In der nächsten Saison fährt die Formel 1 in China, Miami (USA), Belgien, Austin (USA), Brasilien und Katar einen Sprint. „Der Sprint ist ein großer Erfolg für die Formel 1 und brachte den Fans mehr Action und Rennen auf der Strecke. Den Beweis dafür sehen wir in den Zuschauerzahlen an Freitagen“, wird CEO Stefano Domenicali zitiert.

Ein wenig Hoffnung dürfen sich die österreichischen Fans für die Zukunft aber machen. Immer wieder wird gemunkelt, dass ab 2026 mehr als nur sechs Sprints in der Formel 1 gefahren werden könnten. Möglicherweise dann auch wieder in Spielberg.