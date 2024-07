Unverhofft kommt oft – das dachte sich George Russell nicht nur nach seinem überraschenden Sieg in Spielberg. Denn der Brite schnappte sich bei seinem Heimrennen in Silverstone sensationell die Pole Position für das Rennen am Sonntag (16 Uhr) und vollendete britische Festspiele. Teamkollege Lewis Hamilton steht in Startreihe eins neben dem Spielberg-Sieger, dahinter folgt Lando Norris auf Platz drei. Zum ersten Mal seit dem Großen Preis von Südafrika 1968 stehen drei Fahrer von der Insel in einem Grand Prix auf den Startpositionen eins bis drei.

Zwei Mercedes in Startreihe eins hat es seit dem Großen Preis von Brasilien 2022 nicht mehr gegeben. Russell und Hamilton bewiesen, dass der Sieg in Österreich keine Eintagsfliege war und die „Silberpfeile“ wieder zurück im Kampf um Siege ist. „Das Auto fühlt sich derzeit einfach großartig an. Es ist jetzt endgültig zum Leben erweckt“, strahlte Russell vor Zehntausenden britischen Fans in Silverstone. „Wir reiten auf der Erfolgswelle und haben jetzt ein Rennen zu gewinnen.“

Während Mercedes also weiter aufholt, patzte Red Bull im Qualifying. Sergio Perez startet nach einem Ausritt ins Kiesbett nur von Platz 19 aus ins Rennen. Weltmeister Max Verstappen holte Startplatz vier nach Problemen mit dem Unterboden.