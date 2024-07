Vor dem Großen Preis von Großbritannien in der Formel 1 raste bereits die Formel 3 über die Strecke in Silverstone. Im Feature Race am Sonntag setzte sich dabei der Brite Arvid Lindblad durch und feierte somit einen Heimsieg. Hinter dem 16-Jährigen fuhren noch Gabriele Mini und Callum Voisin auf das Podest.

Für Aufregung sorgte aber eine Aktion von Alexander Dunne. Der MP-Motorsports-Fahrer kam auf der Wellington-Gerade von der Strecke ab und versuchte sich in Folge wieder in das Feld einzuordnen. Bei der Rückkehr die Strecke hob er aber plötzlich ab und sprang förmlich zurück auf den Asphalt.

Die Deutsche Sophia Flörsch konnte gerade noch reagieren, fiel durch ihr Ausweichmanöver aber aus. Auf Twitter äußerte die Rennfahrerin danach ihren Umut über die Aktion: „So lange Fahrer so auf eine Strecke zurückkommen, spielt Sicherheit im Motorsport keine Rolle.“