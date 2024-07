Der 39-jährige Lewis Hamilton verdrückte am Sonntag nach seinem neunten Triumph in Silverstone sogar Freudentränen, selten wurde der Rekordweltmeister bei einem seiner 104 Grand-Prix-Siege so emotional. „Das ist ein bisschen wie ein kleines Märchen“, sagte Mercedes-Boss Toto Wolff nach dem zweiten Erfolg der „Silberpfeile“ hintereinander zufrieden.

Denn Hamilton wartete seit dem 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien auf die Rückkehr auf die Siegerstraße. Zuhause in Großbritannien, in seinem letzten Heim-GP für Mercedes vor seinem Abgang zu Ferrari, beendete der achtfache Champion nach Monaten voller Zweifel seine Durststrecke. „Ich habe so oft geglaubt, dass es nie wieder passieren wird“, sagte Hamilton überglücklich. „Mein erster Sieg hier war 2008 und ich kann mich nicht daran erinnern, dass der auch nur annähernd so emotional war wie dieser heute. Ich habe schon lange nicht mehr so geweint.“

Die internationale Presse feierte den Superstar gebührend:

Großbritannien

„Daily Mail“: „Es gab Tränen der Freude und Erleichterung bei Lewis Hamilton (...) Nach 945 langen Tagen fuhr Hamilton zum 104. Sieg seiner Karriere.“

„The Guardian“: „Lewis Hamilton gewann den Großen Preis von Großbritannien mit einer kraftvollen und historischen Fahrt bei äußerst schwierigen Bedingungen in Silverstone und beendete damit endlich seine zweieinhalbjährige Dürre.“

„The Independent“: „Es waren Träume von Tagen wie diesem, inmitten der Verfehlungen in den vergangenen 31 Monaten, die ihn weitermachen ließen.“

Frankreich

„L‘Équipe“: „Die Rückkehr des Königs. Man muss die Legenden respektieren und darf sie nie begraben.“

Spanien

„As“: „Hamilton erweitert seinen Legenden-Status.“

„El País“: „Hamilton wird mit einem donnernden Triumph in Silverstone wiedergeboren.“

Italien

„La Gazzeta dello Sport“: „Lewis Hamilton ist wieder der König. Und das gelang ihm in Silverstone, wo er zum neunten Mal gewann. Ein absoluter Rekord.“

„La Repubblica“: „The King. Lewis kehrt als jubelnder König in seine Heimat zurück. Hamilton gewinnt in Silverstone vor 164.000 Zuschauern, die auf ihn gewartet haben. Die Zielflagge wird von Brian May, dem Gitarristen von Queen, geschwenkt.“

Deutschland

„FAZ“: „Zur Halbzeit der Formel-1-Saison schreibt Lewis Hamilton nach 57 sieglosen Rennen Renngeschichte: Es ist sein neunter Sieg beim Großen Preis von Großbritannien, das hat noch kein anderer auf einer Strecke geschafft.“

Schweiz

„Blick“: „Hamilton weint in Armen der Eltern: „Mein größter Tag!“ (...) Es ist das Sommermärchen in der Formel 1.“