Auch im Jahr 2024 teilen sich in Österreich der ORF und ServusTV die Free-TV-Rechte für die Formel 1. Während der Salzburger Privatsender den Auftakt überträgt, sendet der öffentlich-rechtliche-Rundfunk vom WM-Finale in Abu Dhabi. Erstmals hat ServusTV in diesem Jahr aber die exklusiven Übertragungsrechte für den Heim-Grand-Prix in Spielberg.

Im Pay-TV sind alle Rennen auf Sky zu sehen. Der Sportsender überträgt alle Sessions und die Rennserien, welche im Rahmenprogramm der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen. 2024 feiert auch RTL ein kleines Comeback. Der Privatsender überträgt sieben Rennwochenenden in Kooperation mit Sky.